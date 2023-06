Barcellona, Xavi: “Gundogan? Mi piacerebbe molto, vedremo”

L'allenatore del Barcellona, Xavi, ha parlato in conferenza stampa anche dei temi di mercato con il possibile ritorno di Lionel Messi e l'eventuale arrivo di Ilkay Gundogan su tutti: "Sono chiaro, mi piacerebbe molto che Leo tornasse, lui lo sa perché ne abbiamo parlato. Dipende da lui. Per quanto riguarda l'offerta sono cose a cui deve pensare il club, ovviamente sarei entusiasta di questo ritorno non solo come allenatore, ma anche come tifoso culé. Leo è un giocatore spettacolare che può aiutarci in molti modi".