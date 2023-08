Intervistato dopo la vittoria nell'amichevole della tournée americana contro il Milan , Xavi , allenatore del Barcellona , ha parlato del futuro di Franck Kessié . Il centrocampista ivoriano, infatti, sembra ormai in rottura con i blaugrana e un suo trasferimento si fa sempre più possibile. La Juventus sembra molto interessata alla situazione dell'ex giocatore del Milan , ma una quadratura della trattativa appare ancora lontana. Ecco le parole di Xavi .

"Franck non ha giocato a causa di un leggero fastidio. Per quanto riguarda il suo futuro, posso dire che sa esattamente qual è la situazione".