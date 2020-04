Barcellona, Busquets: “Difficile riprendere la Liga. Ma vorrei vincere sul campo”

NEWS DALL’ESTERO – Sergio Busquets, classe 1988, centrocampista del Barcellona e della Nazionale spagnola, ha parlato della possibilità di tornare a giocare la Liga, il massimo torneo iberico, sospeso, così come il campionato italiano, in seguito l’emergenza sanitaria per la pandemia da coronavirus.

Busquets, isolato in casa con la famiglia da un mese, ha parlato di come stia cercando di mantenersi in forma: “Seguo uno schema di lavoro settimanale, sebbene con poco utilizzo del pallone”. Poi, sull’eventuale ripresa della Liga, ha detto: “Sarà difficile riprendere la competizione. Potremmo essere in grado di iniziare con degli allenamenti seguendo un particolare protocollo, senza entrare in contatto con i compagni di squadra e facendo la doccia a casa, ma quando dovremo fare riunioni o fare viaggi sarà molto più complesso. La Liga parla di un ritiro e un isolamento delle squadre di diversi mesi, il che mi sembra un’esagerazione“.

Per quanto riguarda, poi, l'assegnazione del titolo di Campione di Spagna, Busquets ha condiviso, in pratica, l'opinione del tecnico del Barça, Quique Setién, che aveva detto ieri: "Vorrei giocare ed essere campione giocando, questo è ovvio. La situazione ha fermato il campionato e, per com'è ora, non so se varrebbe la pena assegnare il titolo o meno. La realtà è che non mi sentirò Campione, anche se ho due punti in più rispetto al Real Madrid".