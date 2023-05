Balotelli: “Milan, oltre Leao Maignan e Tonali: gruppo competitivo”

Mario Balotelli, ex attaccante del Milan, ha parlato di Mike Maignan e Sandro Tonali nella sua intervista odierna a 'La Gazzetta dello Sport'

Mario Balotelli, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'. Tanti i temi toccati da SuperMario, il quale ha rivelato quali sono i giocatori rossoneri che ammira moltissimo oltre a Rafael Leão. «Oltre Rafa spicca Mike Maignan - ha detto l'ex numero 45 del Diavolo -. E Sandro Tonali: l'ho visto sbocciare a Brescia. Tutto il gruppo è competitivo. Chi si sarebbe aspettato che vincesse lo Scudetto e arrivasse in semifinale di Champions League?».