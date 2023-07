Baldanzi: “Non è un peso essere accostato alle big, ma penso all’Empoli”

Tommaso Baldanzi , trequartista dell' Empoli , ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Sky Sport', soffermandosi in modo particolare sulle voci che lo vedrebbero accostato a diversi top club, compreso il Milan . Di seguito le sue parole a riguardo.

Essere accostato ai top club è un peso? "Sinceramente no, sono tranquillo, penso sempre a fare meglio".

La spaventano certe cifre accostate al suo nome? "No, mi fanno piacere, ma adesso penso ad Empoli. Sto molto bene e penso a prepararmi per una stagione difficile".