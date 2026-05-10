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Bacconi: “Il problema del Milan è che nessuno si prende delle responsabilità. Se ne salva solo uno. Ecco chi”

Adriano Bacconi e Strahinja Pavlovic
La tenuta mentale, le responsabilità e l'elogio Pavlovic: le parole dell'ex preparatore atletico Adriano Bacconi sul momento del Milan
Redazione PM

Il Milan sta attraversando la fase più complicata della propria stagione. Con una sola vittoria nelle ultime cinque partite, la qualificazione alla prossima Champions League è tornata in pericolo: i rossoneri hanno bisogno di altri 6 punti nelle ultime 3 partite per blindare il quarto posto e tornare nell'Europa che conta. Per farlo, servirà partire già dalla sfida contro l'Atalanta, partita valida per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026,  in programma questa sera alle 20:45 a San Siro.

Bacconi sul momento del Milan

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Secondo Adriano Bacconi, personaggio televisivo ed ex allenatore e preparatore calcistico, il problema del Milan sarebbe che "nessuno si prende delle responsabilità". Nel suo intervento dagli studi di 'DAZN', ha analizzato il momento complicato del Diavolo, valutando la tenuta tecnica e mentale della squadra durante tutto l'anno. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

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"L'unico in grado di spaccare il pressing avversario e di proporsi in avanti è Pavlovic. Ha la personalità e la fisicità per partire palla al piede e creare qualcosa, magari anche nella confusione ma qualcosa combina. Nessun altro si prende delle responsabilità, questo sembra essere un po' il vero problema del Milan. Sotto pressione come si trova adesso, perché rischia di nuovo la sua posizione in Champions, va ancora più in difficoltà perché c'è un po' di paura. Prima magari giocavano con più sicurezza".

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