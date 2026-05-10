"L'unico in grado di spaccare il pressing avversario e di proporsi in avanti è Pavlovic. Ha la personalità e la fisicità per partire palla al piede e creare qualcosa, magari anche nella confusione ma qualcosa combina. Nessun altro si prende delle responsabilità, questo sembra essere un po' il vero problema del Milan. Sotto pressione come si trova adesso, perché rischia di nuovo la sua posizione in Champions, va ancora più in difficoltà perché c'è un po' di paura. Prima magari giocavano con più sicurezza".