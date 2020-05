Bacca incalza: “A Siviglia ero felice. A Milano, invece …”

MILAN NEWS – Acquistato dal Siviglia per 30 milioni di euro più bonus nell’estate 2015, il centravanti Carlos Bacca, colombiano classe 1986, ha disputato due stagioni in maglia rossonera: nel biennio 2015-2017, per il ‘Peluca‘, arrivarono 34 gol in 77 gare e, eccezion fatta per Zlatan Ibrahimovic, ancora oggi Bacca è senza dubbio, per statistiche, il miglior ‘numero 9‘ passato per le fila del Diavolo negli ultimi dieci anni.

Bacca, però, ha dimostrato, nelle ultime ore, di non conservare poi ricordi così buoni della sua esperienza con il Milan. Intervistato, infatti, da 'AS', Bacca, oggi al Villarreal, ha ricordato come abbia trascorso il periodo più bello della sua carriera in Europa proprio in Andalusia: "A Milano, il calcio non è vissuto con la stessa passione di Siviglia. Al Villarreal le cose erano iniziate bene, ma ora non sto giocando. La combinazione di essere felici dentro e fuori dal campo nei due anni in cui sono stato a Siviglia sono per me la cosa più bella".