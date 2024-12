Atalanta-Milan, B.Galli: “La Dea da Scudetto? Non è una sorpresa”

Atalanta-Milan, i rossoneri possono farcela? Ecco il parere di Beppe Galli

"Sono gli episodi che fanno la differenza nel calcio. Le squadre da metà classifica in su possono competere e vincere. Il campionato italiano è tosto, anche contro l'ultima devi faticare. Atalanta da Scudetto? E' la più europea che abbiamo in Italia, non è una sorpresa. Ogni tanto ha dei passaggi a vuoto che non gli hanno permesso quel salto di qualità che merita".