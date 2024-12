Atalanta-Milan, probabili formazioni: Fonseca cambia. E De Ketelaere…

Atalanta-Milan, probabili formazioni: Fonseca ricambia i rossoneri! Le mosse

L'Atalanta di Gasperini non dovrebbe cambiare troppo rispetto alla squadra che ha battuto la Roma. In porta Carnesecchi. In difesa esterni Bellanova e Ruggeri. Difesa con Hien, Kolasinac e Kossonou. A centrocampo spazio alla coppia Ederson, De Roon. E in avanti? Secondo la rosa al momento Samardzic sarebbe di poco in vantaggio su De Ketelaere. Sicuri del posto Retegui e Lookman.