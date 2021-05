Atalanta-Milan 0-2, Costacurta: “Avevo dato il Milan per morto, invece …”

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha commentato così Atalanta-Milan 0-2 e la qualificazione del Diavolo in Champions League

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero ed oggi opinionista per 'Sky Sport', ha commentato così l'esito di Atalanta-Milan 0-2, gara che ha permesso al Diavolo di tornare in Champions League dopo sette anni di assenza. "Ho dato quattro volte il Milan morto e poi ha vinto a Roma, Firenze, Torino e oggi a Bergamo. Complimenti, una squadra sorprendente. Veramente complimenti", le parole di 'Billy' Costacurta.