Atalanta, Gasperini: “Infortunio di Scamacca? Quando si gioca così tanto…”

Le parole di Gian Piero Gasperini su Gianluca Scamacca

"L'infortunio di Scamacca? Purtroppo è il rischio che si corre quando si giocano parecchie partite soprattutto in Europa, magari anche con climi più freddi, di sera. Ci è andata bene per diverse settimane, adesso anche se sono piccole cose, questo ti impedisce di avere dei giocatori in campionato".