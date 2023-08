Atalanta, Gasperini: “De Ketelaere ha le qualità giuste, ma c’è da lavorare”

Intervistato dai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 0-2 sul Sassuolo, l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato di Charles De Ketelaere: "Presto per fare accostamenti con Ilicic, hanno caratteristiche diverse. C’è da lavorare molto, ma arriva da un ambiente come il Milan, dove si lavora molto bene. Sono avvantaggiato. Ha le qualità giuste, mi piace. detto questo non è tutto buono ciò che ha fatto oggi".