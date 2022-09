Assogna: “Leao imprendibile in velocità, è l’unico fuoriclasse della Serie A”

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Paolo Assogna ha parlato di Rafael Leao. Queste le dichiarazioni del giornalista: "Leao è grosso, quando fa questi movimenti in velocità con il pallone attaccato non lo sposti. Quando prende velocità è complicatissimo fermarlo. Ha fatto fare una figuraccia alla difesa dell’Inter ma lui è stato grande, credo che sia l’unico fuoriclasse della Serie A". Milan, aperta la pratica per il rinnovo di Leao: le ultime news >>>