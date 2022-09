Calciomercato Milan – Leao domina, il Diavolo apre la pratica rinnovo

Rafael Leao, attaccante del Milan, protagonista assoluto del derby. Iniziano le manovre per prolungargli il contratto. Le ultime news

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan che, sabato sera, ha dominato il derby di 'San Siro' contro l'Inter, vivendo una domenica da 'virtuale Sindaco di Milano'. Già domani, però, Leao sarà chiamato ad attraversare una nuova frontiera, quella della Champions League in casa del RB Salisburgo.

Leao, in Serie A, ha dimostrato infatti di essere uno dei primi, ma a livello internazionale ancora no. Serve un ulteriore salto di qualità per allinearsi ai giocatori di maggior classe dei top club europei. Alcuni suoi coetanei, per esempio, ha scritto la 'rosea', viaggiano ad un ritmo più alto: Vinícius Júnior del Real Madrid, poi Phil Foden del Manchester City. Anche Jadon Sancho del Manchester United, sebbene fosse andato molto meglio in Europa con la maglia del Borussia Dortmund.

Milan, Leao è fantastico: il club vuole il rinnovo del contratto

In campionato tutti hanno cifre simili, ma in Champions League no. Gli altri sono tra le 28 e le 36 partite giocate, mentre Leao ne ha solo 4. Ora bisognerà giocare di più in Europa, segnare di più e incidere di più. Ma le potenzialità ci sono tutte. Quanto può valere, oggi, Leao? L'attaccante del Milan, secondo 'La Gazzetta dello Sport' ha tecnica e colpi tali per giocare al livello di Vinícius Júnior, Foden e Sancho e persino di andare oltre.

Se lo farà, la clausola di 150 milioni di euro inserita nel suo contratto sarà realistica e non simbolica. Già oggi la sua valutazione di mercato è intorno ai 100 milioni di euro e può crescere ancora. Questi ragionamenti, però, varranno soltanto in caso del rinnovo del suo contratto con il Milan. Leao, infatti, potrebbe liberarsi gratis nel 2024 qualora non arrivasse l'accordo con il club rossonero sul prolungamento dell'accordo con aumento dello stipendio.

Il futuro di Leao, al momento, è in bilico. Nonostante lui sia tranquillo in campo e il Milan abbia manifestato, in maniera piuttosto esplicita, la volontà di rinnovargli il contratto fino al 30 giugno 2027. Il giocatore non ha preso in considerazione le lusinghe estive avanzate dal Chelsea in estate. Le prossime settimane, però, saranno cruciali per capire se ci saranno o meno i presupposti per rinnovare il contratto.

Per la 'rosea', i vertici del Milan annusano ... 'aria di rialzo' delle richieste del giocatore. Emerge, certamente, la volontà che il club si addossi per intero i costi della vertenza persa con lo Sporting Lisbona, pari a 9 milioni di euro perché l'altra metà dovrà pagarla il Lille.

E, ad ogni modo, Leao si aspetta che il suo stipendio cresca dagli attuali 1,5 milioni di euro fino a 7 netti a stagione per cinque anni. Particolare importante: l'attaccante lusitano, arrivato in Italia nel 2019, può beneficiare del Decreto Crescita e, pertanto, il suo stipendio al lordo può aggirarsi intorno ai 10,5 milioni di euro annui.

Un'operazione da oltre 60 milioni di euro, da parte del Milan, per blindare Leao negli anni a venire. Bisognerà, però, fare i conti anche con la 'variegata composizione' del suo entourage, con voci anche in contrasto tra di loro. Quella per il rinnovo è una pratica aperta, con la certezza che non sarà né semplice né rapido.