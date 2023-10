Ascoli, Mendes: “Leao uno di famiglia. Diventerà uno dei migliori al mondo”

Le parole di Pedro Mendes su Rafael Leao

"Abbiamo giocato e vissuto insieme nell'Accademia ai tempi dello Sporting. Conosciamo le rispettive famiglie, quando è andato al Milan è passato da casa per regalarmi la sua maglia. Se ci sentiamo ancora? Assolutamente, mi ha fatto i complimenti dopo la doppietta contro la Ternana e mi ha detto di continuare così. Quando giocava punta, Rafa era sempre con le spalle alla porta. Capitava che giocassimo insieme in attacco. Ma il vero salto di qualità l'ha fatto quando l'hanno spostato sull'esterno. Credo che tra due anni possa essere uno dei migliori al mondo". LEGGI ANCHE: Milan, la speranza è che la sosta non faccia danni >>>