Ancelotti: “Milan e Real Madrid sono i club a cui sono più legato” | News

Intervistato da Diletta Leotta per 'DAZN', Carlo Ancelotti ha rilasciato delle dichiarazioni tra Real Madrid, Milan e non solo. Queste le parole dell'allenatore dei blancos.

Sul Carlo della Reggiana e quello di oggi “Il Carlo di oggi non è diverso dal Carlo che allenava la Reggiana (sua prima squadra da allenatore, con cui fu subito promosso in Serie A nel 1996, ndr). Non sono cambiato io, sono cambiate le esperienze. L'esperienza ti fa crescere e migliorare, ma a livello caratteriale sono lo stesso di sempre”.