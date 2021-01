Ancelotti: “Milan, contro la Juventus non è decisiva. Bravo Maldini”

Ancelotti plaude l’ottima stagione del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Carlo Ancelotti, ex giocatore ed ex allenatore del Milan, ha parlato del bel momento dei rossoneri di Stefano Pioli ai microfoni di ‘Radio Anch’Io Sport‘, trasmissione in onda sulle frequenze di ‘Rai Radio Uno‘. Queste le dichiarazioni dell’attuale manager dell’Everton, compagine di Premier League in lotta per un posto in Champions League.

"Il Milan sta facendo molto bene, questo è chiaro. Non penso assolutamente che la partita contro la Juventus di mercoledì sia decisiva. Grazie a Paolo Maldini è stato fatto un grande lavoro di reclutamento dei giovani, visto che non c'era la possibilità di sfruttare grossi capitali. Per quel che riguarda l'inter il discorso è diverso: c'è stato l'intervento forte di un investitore".