Ancelotti: “Il Milan sta facendo bene. Allegri ha semplificato ciò che altri complicano”

Il CT del Brasile Carlo Ancelotti ha parlato del Milan, dell'Italia e di tanto altro: ecco, di seguito, tutte le dichiarazioni
Una vita al servizio del calcio. Dalle giovanili del Reggiolo al Milan, con il quale rimase per cinque stagioni prima di ritirarsi. Poi da allenatore, dopo il capitolo breve alla Juventus, ecco di nuovo il Milan. Attualmente 'Re Carlo', come chiamato dai tifosi, dopo gli anni al servizio del Real Madrid,  è diventato il Commissario Tecnico del Brasile. In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore e allenatore del Milan ha voluto parlare proprio dei rossoneri, allenati oggi da Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sul Milan di Massimiliano Allegri: "Il Milan sta facendo bene approfittando di un grande vantaggio, il fatto di non giocare in Europa, e della praticità di Allegri, Max ha semplificato ciò che tanti cercano di complicare. Non ci vuole molto"

