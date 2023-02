Ancelotti: “Ho vinto una Champions con un Maldini che aveva 39 anni”

Nel corso della conferenza stampa che precede il derby tra Real Madrid e Atletico Madrid, il tecnico dei Blancos Carlo Ancelotti ha parlato del ritiro di Ramos dalla nazionale alla sua età. L'allenatore italiano ha ricordato come in carriera gli sia capitato di vincere addirittura una Champions League con in rosa Paolo Maldini, che al tempo aveva 39 anni e non riusciva ad allenarsi più di una volta a settimana. Di seguito le sue parole in merito alla questione, riportate dalla pagina Cronache di Spogliatoio.