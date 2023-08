Amichevole Milan-Barcellona, de Jong: “Siamo pronti per la partita”

Frenkie de Jong, centrocampista del Barcellona, ha parlato del Milan e della sua rosa in attesa dell'amichevole prevista per stanotte

Ci sono alcune squadre che hanno più fascino di altre. Alcune infatti, sia per la storia che per il blasone, sono piene di seguaci e di tifosi in tutto il mondo. Esempi ne sono il Barcellona, il Manchester United, il Real Madrid ed il Bayern Monaco. Una delle Italiane più amate al mondo è il Milan di cui ha parlato anche Frenkie de Jong, centrocampista del Barcellona.