Ambrosini: “Il Milan ha tanta varietà di soluzioni offensive”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Massimo Ambrosini ha parlato del Milan e dei nuovi giocatori arrivati durante la campagna acquisti estiva: "Fra Loftus-Cheek e Reijnders il Milan ha fatto due belle pesche. Loftus-Cheek si conosceva, però sta esprimendo quello che magari non era riuscito a fare in passato. Il Milan ha varietà, tanta varietà di soluzioni offensive. Se avessero preso Taremi, che secondo me sarebbe stato funzionale, ancor di più di Jovic".