Amadeus: “Ibrahimovic? Giocatore che divide, ma persona da conoscere”

Le parole di Amadeus, conduttore di Sanremo, su Ibrahimovic

Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del quotidiano ‘Repubblica‘ oggi in edicola. Amadeus ha anche parlato dei suoi ospiti e, di conseguenza, della partecipazione di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, come ospite fisso sul palco del teatro ‘Ariston‘ dal 2 al 6 marzo.

“Ibrahimovic ha 39 anni, sta portando il Milan a disputare un campionato pazzesco. Ha obiettivi, l’energia per portarli a termine ed una storia da raccontare. Conosciamo Ibra calciatore: ci può piacere o non piacere, ma ha reso felice chi l’ha avuto in squadra”.

“Non è il campione alla Javier Zanetti o alla Paolo Maldini, è un giocatore che divide ma è una persona da conoscere. È simpaticissimo”, ha concluso Amadeus su Ibrahimovic. Leggi qui l’intervista del grande Ruud Gullit che parla di Milan e di Ibra >>>