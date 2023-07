Altschaffl: “Gravenberch ha chiesto di andare via. Il Milan è un’ipotesi”

Tobi Altschaffl, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla volontà di Ryan Gravenberch, accostato anche al Milan

Tobi Altschaffl, noto giornalista della 'Bild', ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TV Play', soffermandosi in modo particolare sul futuro di Ryan Gravenberch. Il tedesco ha confermato come l'intenzione del giocatore sia quella di lasciare il Bayern Monaco e come il Milan sarebbe un'ipotesi. Di seguito le sue parole a riguardo.