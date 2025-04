Allenatore Milan, Italiano si defila? Parole chiare di Di Vaio sul futuro

Marco Di Vaio , dirigente del Bologna , ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi minuti dalla sfida contro l' Empoli , valevole per il ritorno della semifinale di Coppa Italia , ai microfoni di 'Mediaset', soffermandosi in modo particolare sul futuro di Vincenzo Italiano , accostato recentemente anche al Milan . Ecco, dunque, le sue parole in merito alla questione.

Allenatore Milan, Italiano più lontano: Di Vaio lo blinda così

Sul momento: "Siamo emozionati come club e come dirigenza. Sappiamo che è un momento storico per il club. Vogliamo vivere il momento al massimo e portare a casa questa storica finale. Come gestire il vantaggio? Dobbiamo rispettare al massimo l'avversario e noi stessi. Li conosciamo bene, li abbiamo affrontati 4 volte e prima dell'andata di coppa avevamo pareggiato due volte. Bologna una big? Stiamo felicissimi di quello che stiamo regalando alla nostra gente, che ha passato momenti delicati. Siamo una realtà solida del nostro calcio e stasera potremmo confermarci ai massimi livelli del calcio italiano"