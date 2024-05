Nella giornata odierna sono arrivate voci di un presunto contatto tra il Milan e Roberto De Zerbi , ormai ex allenatore del Brighton , per la panchina rossonera in vista della prossima stagione. In merito alla questione noi vi abbiamo parlato qualche settimana fa dell'apertura di uno spiraglio in questo senso ( ECCO QUANTO SAPPIAMO ). Il diretto interessato, intanto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Sky Sports UK', smentendo tutte le voci che lo vedono già in un altro club o che prevedono contatti con qualche società. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Allenatore Milan, contatti con De Zerbi? Il diretto interessato rivela che ...

"Ho trascorso le ultime 24-48 ore in modo intenso. Non abbiamo trovato l’accordo giusto per andare avanti, per restare insieme. Il calcio è la mia vita e non posso cambiare la mia passione. Non c’è nessun club, nessuno mi ha offerto niente. Vi assicuro, al momento niente. Lascio due anni di contratto. Forse resterò a casa due, tre, quattro mesi – di sicuro non ho nulla di già fatto per il futuro. Spero di lavorare ancora in Premier League. Non so dove o quando. Ma è stato un onore lavorare in Premier League". LEGGI ANCHE: Pellegatti rivela: "Ore roventi per la panchina del Milan. Contatti con..." >>>