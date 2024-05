Allenatore Milan, Cassano: “Che ruolo ha Ibrahimovic? Per fare meglio di Pioli…”

"Ora chi vanno a prendere? La società deve decidere: se il Conte se il Conceicao. Poi vanno fatto gli investimenti. Le chiacchiere vanno via col vento: per fare meglio di Pioli devi arrivare primo e vincere lo Scudetto. Sennò sarò qui ancora col mirino. E devi arrivare come minino in semifinale di una Coppa Europea. Società? Bisogna capire il ruolo di Ibrahimovic: si dice che comanderà tutto. Siamo qua a vedere le scelte che faranno. Devi prendere un allenatore che sia, a detta degli altri, migliore di Pioli. Pioli ha valorizzato molti giovani e portato uno scudetto, una semifinale di Champions. Se il Milan non arriva primo a maggio, non ha fatto meglio di quest'anno". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Romano svela i piani per il terzino. Ecco gli obiettivi