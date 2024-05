Cassano senza freni: “Il Milan è scarso. Pioli? Non è un lecca c**o”

Intervenuto a La Fiera del Calcio, nuovo programma con Daniele Adani e Nicola Ventola , Antonio Cassano ha parlato del Milan e delle tante critiche nei confronti di Stefano Pioli : "Ha giocato con Calabria, non è Panucci o Cafù. Tomori e Kalulu: uno stava in tribuna e uno all’U23 del Lione. Theo Hernandez è stato mandato via. In mezzo giocavano Bennacer e Krunic presi dall’Empoli. Saelemaekers, che oggi sta facendo bene, non è titolare neanche nel Bologna. Brahim Diaz giocava e non giocava. Escluso Ibra, che poi ha smesso, ha giocato sempre con squadre da quarto o quinto posto. Tonali il primo anno ha fatto malissimo, ma lì vuol dire essere dirigenti di alto livello: c’era Maldini".

"Pioli non è amato"

L'ex calciatore ha poi continuato: "Quando Maldini dà gli input, fai un tutt’uno: ha fatto un lavoro eccezionale sotto agli occhi di tutti. Ma soprattutto Pioli, che non è amato. È una persona per bene, che ha fatto gavetta, non lecca il c**o a nessuno e ovviamente la gente va dietro a quei 4/5 per i quali Pioli è un incapace. In base a cosa Pioli sta facendo male? È secondo. Il Napoli è più forte ed è un dato di fatto. La Juve è molto più forte. Però viene acclamato Allegri e disintegrato Pioli. Pioli ha fatto da dio in questi 5 anni al Milan ed è un incapace. C’è un solo motivo: quest’anno la squadra è scarsa, non da arrivare seconda".