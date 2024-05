Calciomercato Milan – Romano svela i piani per il terzino: piacciono…

Dopo l'addio ufficiale a fine stagione di Simon Kjaer , il Milan, nella prossima sessione di calciomercato , dovrà operare e molto anche per quanto riguarda la difesa. Non solo un centrale. La dirigenza dovrebbe anche puntare a un terzino destro: Davide Calabria potrebbe non rinnovare il suo contratto e potrebbe essere necessario un nuovo innesto nel reparto .

Calciomercato Milan, chi come terzino? Romano svela potenziali obiettivi

Come riporta Fabrizio Romano in un video di aggiornamento sul proprio canale YouTube, per quanto riguarda il calciomercato del Milan in difesa, il primo nome per il terzio destro sarebbe quello di Emerson Royal: il brasiliano lascerà il Tottenham, che cambierà molto in estate. Il secondo profilo seguito sarebbe quello di Tiago Santos: classe 2002 del Lille potrebbe anche diventare il primo obiettivo in caso di arrivo in panchina di Paulo Fonseca, attuale allenatore dei francesi, che piacerebbe molto al Milan.