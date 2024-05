"Il Milan cerca Lopetegui e altre mille profili, i tifosi non apprezzano l’allenatore straniero di mezza tacca, ma vorrebbero Antonio Conte. Ma se non arriva Conte e se non si riesce ad arrivare a De Zerbi, perché non puntare su Allegri visto che il ‘risultatismo italico’ ti dice che ha 13 trofei". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Interesse per il giovane centrocampista. Clausola e un pericolo