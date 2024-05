Calciomercato Milan – Interesse per il giovane centrocampista: clausola e un pericolo

Calciomercato Milan, Moncada punta il talento? Piace il centrocampista, ma...

Secondo quanto riportato da calciaomercato.com, Milan e Fiorentina sarebbero sulle tracce di Equi Fernandez, centrocampista classe 2001 in forza al Boca Juniors. Per il giocatore ci sarebbe da pagare 20 milioni della clausola rescissoria. Per la Serie A ci sarebbe il pericolo del Benfica che potrebbe ripetere l’operazione Enzo Fernandez con l’omonimo Ignacio Ezequiel. Ecco perché la Fiorentina deve decidere in fretta così come il Milan che aveva già manifestato un certo interesse la scorsa estate. Equi cresce partita dopo partita, un talento da prendere prima che sia troppo tardi. Vedremo se il Milan ci proverà durante il prossimo calciomercato per il giovane centrocampista argentino. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Romano svela i piani per il terzino. Ecco gli obiettivi