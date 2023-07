L’ex allenatore di Chukwueze: “Samu ha grande intelligenza tattica”

Manu Torres Nunez , ex tecnico di Samuel Chukwueze ai tempi delle giovanili del Villarreal , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TMW' in merito al possibile nuovo innesto del Milan . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Manu Torres Nunez su Samuel Chukwueze

«Parliamo di un esterno offensivo dotato di grande qualità tecnica. La cosa che mi colpisce di più però è la sua intelligenza tattica: Chukwueze sa leggere molto bene il gioco, soprattutto quando deve rompere l'equilibrio della difesa avversaria e attaccare gli spazi, esattamente le due giocate che gli permettono di fare la differenza e farti vincere le partite. Chukwueze è un bravo ragazzo, uno che sa farsi voler bene e che riesce a far crescere ogni giorno i giovani accanto a lui. Con lui il Milan migliora tantissimo, e da tanti punti di vista. Chukwueze ama giocare sulla fascia destra a piede invertito, ma può giostrare anche a sinistra. È un calciatore molto duttile, che darà ai rossoneri profondità, dribbling e velocità nell'uno contro uno. È un attaccante concreto, che segna e fa segnare portandoti punti in classifica. Non è un caso che nell'ultima stagione abbia realizzato 13 reti e 11 assist in 50 presenze».