Algerino: “Volevo giocare al Milan con Maldini, ma non si trovò l’accordo”

"Al Paris Saint-Germain sono stato compagno di squadra di Marco Simone e Leonardo. Ricordo che dissi al mio procuratore Oscar Damiani: voglio andare a giocare al Milan con Paolo Maldini. Purtroppo non si trovò l'accordo. Ricordo che chiesi anche a Leonardo di intercedere, io sarei andato al Milan a piedi. Del resto l'Italia è nel mio cuore, essendo i miei genitori originari di Foggia. E questo PSG-Milan per me è speciale".