Albertini: “Tonali ha le qualità del campione. Ma lasciatelo tranquillo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista in esclusiva ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Albertini su Sandro Tonali, nuovo acquisto del Diavolo.

“Ha tutte le qualità del campione, ma bisogna lasciarlo tranquillo. Deve poter crescere, anche sbagliando”. E su come Tonali giocherà nel Milan di Stefano Pioli, Albertini ha aggiunto: “Non vedo problemi di compatibilità. Né con i compagni né con i sistemi di gioco. È più play, ma può fare la mezzala in una mediana a tre”. LEGGI QUI L’INTERVISTA INTEGRALE DI ALBERTINI >>>