Albertini: “A Milan e Inter serve uno stadio idoneo. Su San Siro…”

Demetrio Albertini, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Serie A' e si è soffermato in modo particolare sulla questione del Nuovo Stadio di Milan e Inter. A suo dire le milanesi avrebbero bisogno di un nuovo impianto che sia idoneo. Inoltre l'ex centrocampista ha detto la sua anche sull'attuale casa dei rossoneri e dei nerazzurri, San Siro. Ecco, quindi, le sue parole in merito.