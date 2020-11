Albertini: “Milan da Scudetto? Strada giusta: contesto simile al 1999”

Milan, parla Albertini: i rossoneri possono vincere lo Scudetto?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha da poco pubblicato ‘Ti racconto i campioni del Milan‘, un libro pieno dei suoi ricordi con la maglia del Diavolo. Proprio per questo motivo Albertini ha rilasciato una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni rilasciate dall’ex Metronomo del centrocampo del Milan sulle possibilità dei rossoneri di vincere lo Scudetto.

"Siamo sulla strada giusta. Questo gruppo mi ricorda quello dello Scudetto 1999. Anche noi vincemmo a sorpresa", ha detto Albertini, che ha poi proseguito sicuro. "Il Milan di Stefano Pioli non somiglia a quello di Alberto Zaccheroni, ma il contesto nel quale può nascere il successo sì: sulla carta non è la squadra più forte, ma non lo eravamo nemmeno noi allora …".