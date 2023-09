Albertini: “Leao? Non gli si chiede solo la giocata, ma più responsabilità”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, in occasione del Cupra Ghost Padel, Demetrio Albertini ha parlato del Milan e dell'attaccante rossonero, Rafael Leao: "Il capitano deve essere un punto di riferimento non solo in campo ma anche fuori. Tante volte si vuole dare un segnale dando la fascia ad un giocatore talentuoso come Leao anche se cominciano ad essere un po' di anni che è al Milan".