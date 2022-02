Albertini: “Kessié? Fatto a meno di Maldini, Baresi e van Basten …”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato del prossimo addio di Franck Kessié ai rossoneri a 'La Gazzetta dello Sport'

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola (LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE) di Franck Kessié, giocatore rossonero, il cui contratto con il club di Via Aldo Rossi scadrà il prossimo 30 giugno. E che, a quanto pare, non sarà rinnovato.