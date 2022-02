Calciomercato Milan – Cinque squadre su Kessié: quattro dall’estero

Franck Kessié lascerà il Milan a parametro zero nel prossimo calciomercato estivo. Ma dove potrebbe andare? In Italia lo cerca un solo club

Daniele Triolo

Franck Kessié lascerà il Milan a parametro zero nel prossimo calciomercato estivo. I tifosi del Diavolo, questo, lo sanno e per questo motivo hanno contestato il centrocampista ivoriano a 'San Siro' durante Milan-Sampdoria. Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, però, la contestazione con tanto di striscione e fischi non avrebbe toccato più di tanto il giocatore. Il quale è rientrato negli spogliatoi con la stessa idea di prima. Kessié andrà via dal Milan da svincolato nel calciomercato che verrà, dal prossimo 1° luglio.

I tifosi del Milan si sentono traditi da Kessié, che ha fatto una scelta economica. Già, perché il progetto rossonero ogni anno cresce, migliora. Il Milan lavora per tornare alla vittoria e già quest'anno, tra Serie A e Coppa Italia, c'è la possibilità di riuscirci. Questo, però, non sembra importare più al centrocampista ex Atalanta, maggiormente allettato, probabilmente, dalla possibilità di diventare ancora più ricco altrove.

Le offerte per Kessié non mancano. Nel prossimo calciomercato estivo il numero 79 del Milan dovrà soltanto scegliere la sua destinazione. L'Inter è disposta a tentarlo, facendo un passo in più del Diavolo dal punto di vista economico per lui, ma senza fare follie. Per un periodo è sembrata essere sulle sue tracce la Juventus che, ora, invece, appare più defilata. Per il quotidiano torinese, però, è all'estero che Kessié ha gli estimatori più affezionati.

Piace, da tempo, al Barcellona. Al PSG, poi, ritroverebbe l'amico Gianluigi Donnarumma. Infine, in Premier League, sembra che il suo nome sia finito sul taccuino di Liverpool e Newcastle. Presto, dunque, si saprà qualcosa in più sul futuro di Kessié, il quale, comunque, dovrebbe essere lontano da Milano e dall'Italia. Milan, grande colpo di mercato dalla Juventus? Le ultime news >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI