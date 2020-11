Albertini: “Donnarumma e Romagnoli, due giovani già grandi”

Milan, Albertini parla di Donnarumma e Romagnoli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha da poco pubblicato ‘Ti racconto i campioni del Milan‘, un libro pieno dei suoi ricordi con la maglia del Diavolo.

Proprio per questo motivo Albertini ha rilasciato una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni rilasciate dall’ex Metronomo del centrocampo del Milan su Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma ed Alessio Romagnoli.

“Due giovani già grandi. Gigio è entrato al Milan da ragazzino, come me. Alessio prosegue la tradizione dei grandi difensori”. Intanto dalla Spagna danno per chiusa la trattativa per Szoboszlai. VAI ALLA NOTIZIA>>>