Agresti: “Milan, nuova rivoluzione. Il progetto tra dirigenza e mercato”

NEWS MILAN – L’intervista a Stefano Agresti, ai microfoni di Radio Sportiva, in cui parla del Milan del prossimo futuro. L’ex calciatore, ora dirigente, ha detto la sua circa una nuova rivoluzione rossonera, tra calciomercato e dirigenza.

“Penso che al Milan sia in arrivo una nuova rivoluzione: c’è l’intenzione di cambiare l’allenatore, è quasi certo l’addio di Maldini e l’arrivo di Rangnick e poi – riferisce Agresti – verrà costruita una squadra molto giovane che possa acquistare valore in prospettiva futura”.

Sul futuro post-Ibrahimovic, si parla di Arkadiusz Milik: “È un centravanti molto forte che per ora non ha dato tutto quello che poteva dare. È da Milan? Se da Milan vuol dire Shevchenko o Inzaghi allora no, ma per questo Milan, Milik sarebbe un centravanti molto importante“.

Un’altra intervista di giornata, ma più su temi del passato, è stata rilasciata dal grande Pietro Paolo Virdis. Ecco i ricordi dell’ex attaccante rossonero: continua a leggere >>>

