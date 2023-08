Agente Wahi: “Potrebbe arrivare in Italia, ma la concorrenza…”

Intervistato dai microfoni di Radio Sportiva, l'agente di Elye Wahi, Crescenzo Cecere, ha parlato di un suo possibile trasferimento in Italia

Intervistato dai microfoni di Radio Sportiva, l'agente di Elye Wahi, Crescenzo Cecere, ha parlato di un possibile trasferimento in Italia per l'attaccante francese accostato anche al Milan: "Wahi è un grande giocatore e potrebbe arrivare in Italia, anche se è molto complicato perché c’è la concorrenza dei club inglesi e tedeschi".