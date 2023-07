L’agente di Diouf: “Andy è stato osservato con interesse dal Milan”

Alfonso Stellittano, agente di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'interesse del Milan per Andy Diouf

Le parole di Alfonso Stellittano su Andy Diouf

"Abbiamo scelto il Lens per un ulteriore salto di qualità rispetto all'ultima avventura. Siamo felici della sua crescita al Basilea dove ha giocato e segnato anche in Europa, diventando il miglior giovane della Conference League. La sua idea ora era quella di giocare la Champions e per questo abbiamo scelto il Lens, squadra forte ed ambiziosa. Interessi dall'Italia c'erano, non posso negarlo. Le sue prestazioni però hanno richiamato l'attenzione di tante squadre dai principali campionati europei e di questo non possiamo che esserne orgogliosi. Restando alla Serie A, posso dire che durante la scorsa stagione era stato osservato con interesse sia dal Milan che dall'Atalanta".