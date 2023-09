L’agente di Buffon: “Milan regina del mercato, ma il conto arriva alla fine”

Le parole di Silvano Martina, agente di Gianluigi Buffon

Sulle italiane in Europa: "Andare in finale non è facile però abbiamo delle squadre che possono arrivarci. L’Inter è una realtà molto grossa ed ha un organico per giungere fino in fondo. Il Milan contro il Newcastle ha fatto una grande gara che strameritava di vincere: i valori ci sono. Poi è anche vero che si parla di una competizione dove, soprattutto nella fase finale quando riprende a marzo, contano molto la condizione fisica e mentale in quel momento".