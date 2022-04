Adani: “Scamacca deve migliorare, ma è un giocatore forte” | News

Daniele Adani, ex calciatore e oggi opinionista, ha rilasciato delle dichiarazioni sull'attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca

Non ha disputato una grande partita Gianluca Scamacca, ieri, contro il Cagliari. Il Sassuolo, infatti, ha perso in trasferta contro la squadra allenata da Walter Mazzarri e non sono passate inosservate le dichiarazioni rilasciate da Alessio Dionisi sul giovane attaccante che piace a diverse squadre (Milan e Inter su tutte). Daniele Adani, in merito a quanto pronunciato dall'allenatore neroverde sull'ex giocatore del Genoa, ha rilasciato delle dichiarazioni: "Non avevamo bisogno di questa partita non buona del Sassuolo per capire la situazione. Scamacca ha fatto vedere delle cose buone. Deve migliorare, lo sappiamo, ma è un giocatore forte".