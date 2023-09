Adani: “Il Milan ha troppi giocatori nuovi. Deve trovare continuità”

Daniele Adani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle ultime prestazioni del Milan

Daniele Adani , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TMW'. Tra le varie tematiche toccate anche quella relativa alle ultime prestazioni del Milan di Stefano Pioli . Ecco, dunque, le sue parole a riguardo.

Le parole di Daniele Adani sul Milan

“Fino a una settimana fa era una squadra che giocava un gran calcio e aveva stupito. Hanno cambiato tanti giocatori, l’impatto derivante dal ritiro è basato sull’entusiasmo. Quando si sbaglia, com’è stato nel derby, bisogna far leva su un gioco d’insieme, una consapevolezza che gioco-forza adesso non può avere. Perché sono troppi i giocatori nuovi. E alcuni vanno visti a certi livelli, come il Milan è abituato a stare negli ultimi anni. Deve solo trovare continuità”. LEGGI ANCHE: Milan-Verona, le probabili formazioni >>>