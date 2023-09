Adani: “Milan? Contro la Roma abbiamo visto cose nuove”

Daniele Adani , ex difensore in Serie A ed oggi opinionista televisivo, è intervenuto alla 'Bobo TV' in diretta su 'Twitch' e ha parlato del gioco del Milan di Stefano Pioli . Ecco le sue dichiarazioni.

"Con la Roma abbiamo visto cose nuove, diverse da quelle viste in casa col Torino. Le uscite da dietro portavano a movimenti diversi anche in base allo spazio che occupa l'avversario. Pioli l'ha spiegato, perché il calcio bisogna comunicarlo, e dice che il Milan può costruire 3+2, 2+3, 4+1 a seconda di come li vanno a prendere, perché hanno lavorato tanto durante l'estate e perché sanno come allargarsi, come stringersi e come uscire per arrivare davanti superato il primo sbarramento. Poi davanti arrivano a calciatori che conoscevamo e che abbiamo imparato a conoscere".