Abodi: “Caso Juventus? Mi auguro si riesca ad andare avanti”

Intervistato dai giornalisti presenti a margine della presentazione degli Europeidi Pallavolo presso la sede del CONI, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, è tornato a parlare del caso Juventus: "Una sconfitta per il nostro calcio? Non la considero né una vittoria né una sconfitta. Se ne prende atto, così come normalmente si fa quando c’è un organo di giustizia o c’è qualcuno che deve assumere una determinazione. Mi auguro si riesca ad andare avanti, lasciarci alle spalle quello che è successo che non è un tema che riguarda solo la Juventus".