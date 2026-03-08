Pianeta Milan
Abbiati: “A me il 3-5-2 non dispiace. Derby del cuore? Il primo che ho giocato”

L’ex portiere del Milan Christian Abbiati ha rilasciato una lunga intervista alla gazzetta: le sue parole sulla squadra di Allegri
Alessia Scataglini
L’ex portiere del Milan Christian Abbiati ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. L'ex rossonero, in vista del derby contro l’Inter, ha voluto parlare di diverse tematiche: le sue parole sul Milan di Allegri e sul derby che gli è rimasto più a cuore"

Il derby nel cuore:«Il primo che ho giocato, 13 marzo del ’99: 2-2 con autogol di N’Gotty, gol di Zanetti e doppietta di Leonardo. Era il Milan di Maldini, Costacurta, Boban, Leo, Bierhoff e Weah».

Il Milan di Allegri:«Personalmente ho vinto sia col 3-4-3 di Zac, che in effetti all’epoca per il Milan pareva una cosa stranissima, sia col 4-3-3 di Allegri. Di base Max è più portato per la difesa a quattro, ma evidentemente con i giocatori che ha ritiene meglio il 3-5-2. Può darsi che il gioco non sia particolarmente bello, ma sta generando indubbiamente ottimi risultati. A me comunque concettualmente il 3-5-2 non dispiace affatto. Il gioco non è esaltante, siamo d’accordo, ma poi a parlare sono i risultati. Sta facendo di più rispetto al previsto. Personalmente mi aspettavo un Milan che lottasse per il quarto posto, oggi è solidamente secondo».

 

