Abate: “Lazetic ha un atteggiamento positivo: è un esempio per tutti”

Ignazio Abate , tecnico del Milan Primavera , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ( LEGGI QUI LA VERSIONE INTEGRALE ).

Milan, Abate parla bene di Lazetic

Parlando di Marko Lazetic, giovane centravanti serbo che di recente ha esordito anche in Prima Squadra, Abate si è detto contento del suo attuale rendimento. Lazetic, classe 2004, è in fin dei conti reduce da una tripletta in campionato contro l'Atalanta e da due reti pesanti in Youth League contro Dinamo Zagabria e RB Salisburgo.