Inter-Milan, probabili formazioni: Pioli sceglie Leao accanto a Ibrahimovic

VERSO INTER-MILAN – Sarà ancora panchina per Ante Rebic, nonostante le belle prestazioni dell’ultimo periodo. Accanto a Zlatan Ibrahimovic – oggi tornerà in gruppo – ci sarà Rafael Leao, come accaduto nelle 3 gare vinte dai rossoneri in campionato con loro davanti (Cagliari, Udinese e Brescia). Nelle ultime due vittorie, però, è stato decisivo dalla panchina l’ingresso del croato che con 3 reti ha regalato 6 punti alla squadra di Stefano Pioli. Il Milan punterà certamente sul buon momento dei suoi terzini: continua a leggere>>

